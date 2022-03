FEUCHTWANGEN. (317) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (04.03.-07.03.2022) brachen Unbekannte in zwei Firmen im Stadtgebiet ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In einem Fall brachen der oder die unbekannten Täter mehrere Baucontainer am Materiallagerplatz einer Baufirma in der Daimlerstraße auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von einigen tausend Euro.

Ebenfalls unbekannte Einbrecher drangen auch in eine Firma in der Sommerauer Straße ein und entwendeten wertvolle Schneidplatten. Der Schaden dürfte sich hier im fünfstelligen Bereich bewegen.

In beiden Fällen flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Wochenende an den Tatorten Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

