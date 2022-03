WÜRZBURG. Am Sonntagabend haben bislang unbekannte Einbrecher in einem Café Bargeld entwendet. Den Tätern gelang es, unerkannt zu entkommen. Sie hinterließen einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Der genaue Beuteschaden ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und circa 22.00 Uhr ereignet haben. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Geschäft in der Marktgasse. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten offensichtlich die Räumlichkeiten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, mit dem sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die genaue Beutesumme ist noch unklar.



Wer am Sonntagabend in der Marktgasse etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.