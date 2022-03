0474 – Spiegel abgetreten – Zeugenaufruf



Hochfeld – In der Nacht von Samstag (05.03.2022) auf Sonntag (06.03.2022) trat ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel mehrerer PKW in der Sigmund-Schuckert-Straße ab. Die hinzugerufene Streife stellte vier beschädigte Fahrzeuge fest. Bei drei PKW war der jeweilige Außenspiegel abgetreten und bei einem Fahrzeug das Kennzeichen abgerissen worden. Der Gesamtsachsachaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Zeugenhinweise erbittet die Polizei Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

0475 – Dieb stiehlt Werkzeug aus Transporter

Oberhausen – Im Tatzeitraum Samstag, 05.03.2022, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 06.03.2022, 13:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Werkzeug aus einem Kleintransporter in der Drentwettstraße. Der Geschädigte hatte seinen Kleintransporter ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Täter öffnete den mutmaßlich unversperrten Wagen und entwendete daraus Werkzeug im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

0476 – Einbrüche in Kleingartenanlage

Hochzoll – In der Nacht von Samstag (05.03.2022) auf Sonntag (06.03.2022) brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in Gartenhütten der Kleingartenanlage in der Waxensteinstraße ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an Gartenhäusern und Schuppen sechs verschiedener Parzellen Einbrüche oder Einbruchsversuche fest. Der oder die Täter brachen Fenster und Türen auf, um ins Innere der Hütten zu gelangen. Bei drei Hütten scheiterten die Täter und gelangten gar nicht erst hinein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.



Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

0477 – Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag gegen 11:20 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines in der Hirblinger Straße (Höhe Hausnummer 20) geparkten Fahrzeugs ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Die Geschädigte hatte ihren weißen Toyota lediglich für zehn Minuten dort geparkt gehabt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

0478 – Unfallflucht: Zeugen gesucht

Innenstadt – Im Zeitraum vom 04. – 06.03.2022 (Fr.-So.) wurde ein in der Walterstraße (Höhe Hausnummer 32) geparkter schwarzer BMW am hinteren Kotflügel angefahren bzw. geschrammt, wobei ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 2.000 entstand. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

0479 – Einbruch in Vereinsheim

Hammerschmiede – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05./06.03.2022) mutmaßlich gegen Mitternacht, gelangte ein unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten des Vereinsheimes „Boxer-Klub.e.V.“ im Ulmenweg. Dort entwendete er zwar lediglich Bargeld im unteren zweistelligen Eurobereich, hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.