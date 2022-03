REGENSBURG. Am frühen Montagmorgen wollte ein Unbekannter in ein Geschäft in der Regensburger Innenstadt einbrechen.

Am Montag, den 7. März 2022 wollte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 03.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in der Straße Am Brixener Hof verschaffen. Allerdings scheiterte der Täter bereits an der Eingangstür und konnte nicht in das Gebäude gelangen. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg haben vor Ort die Spurensicherung sowie die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall übernommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Tel.: 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.