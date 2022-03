GEMEINDEBEREICH REGENSTAUF, LKRS. REGENSBURG. Durch eine aufmerksame Nachbarin konnte die Geldübergabe nach einem Schockanruf beobachtet werden. Sie griff beherzt ein und konnte das Geld der betrogenen Nachbarin zurückerlangen. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, den 3. März 2022 rief eine bislang Unbekannte gegen 15.30 Uhr bei einer 78-jährigen Frau aus dem Gemeindebereich Regenstauf an. Die Anruferin gab an, dass die Enkelin der älteren Dame einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nur durch Zahlung einer Kaution könnte die Enkelin eine Haft abwenden. Die Dame wurde von der Anruferin angewiesen, einen fünfstelligen Bargeldbetrag von der Bank zu holen und an einen Abholer, den sie schicken würde, zu übergeben. Die Dame folgte den Anweisungen und übergab das Geld in einem Umschlag an eine männliche Person.

Dies konnte glücklicherweise von einer aufmerksamen Nachbarin beobachtet werden. Der Nachbarin kam die ganze Sache äußerst verdächtig vor. Sie folgte dem Mann, stellte ihn zur Rede und forderte den übergebenen Geldumschlag wieder heraus. Er händigte ihr das Geld aus und flüchtete anschließend mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Die beherzte Nachbarin konnte jedoch zuvor noch das Kennzeichen des Pkws ablesen und verständigte die Polizei.

Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung konnte der benutzte Pkw mit tschechischer Zulassung von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus im Ortsbereich Waidhaus festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 37-jähriger Mann mit tschechischer Staatsbürgerschaft und ein 25-jähriger Slowake wurden aufgrund des Tatverdachts des Betrugs durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen. Am vergangenen Freitag sind die beiden auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Regensburg dem Haftrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt worden. Dieser erließ gegen beide Haftbefehl. Im Anschluss wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.

Der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Leitender Kriminaldirektor Harald Wiesenberger, lobte das Verhalten der Nachbarin: „Durch das couragierte Einschreiten der Nachbarin, konnten die Täter kurze Zeit nach der Tat durch die Polizei festgenommen werden.“