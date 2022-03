FÜRTH. (313) Auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße eskalierte in der Nacht zum Sonntag (06.03.2022) ein Streit unter mehreren Männern. Ein 33-jähriger Mann erlitt eine lebensgefährliche Stichverletzung. Die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung.



Angestellte des Klinikum Fürth verständigten gegen 01:30 Uhr die Polizei. Zuvor waren vier verletzte Männer in der Notaufnahme vorstellig geworden. Drei dieser Männer (21, 24 und 33 Jahre) wiesen teilweise massive Schnitt- und Stichverletzungen auf, ein weiterer Mann (25 Jahre) machte unabhängig davon mehrere blutende Kopfverletzungen geltend.

Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth konnte zusammenführen, dass die vier Männer kurz zuvor auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße im Bereich zwischen der dortigen Esso-Tankstelle und den benachbarten Geschäften in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen waren. Nachdem es ursprünglich um die Klärung von Beziehungsangelegenheiten zwischen dem 24-jährigen Mann und seiner Ex-Frau (23 Jahre) gegangen war, entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Männern. Der 25-jährige Beteiligte steht demnach in Verdacht, seine drei Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Bei diesem Angriff erlitt der 33-jährige Beteiligte einen Stich in den Oberkörper. Er musste aufgrund dieser akut lebensgefährlichen Verletzung umgehend operiert werden.

Die Kriminalpolizei Fürth hat gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Polizeibeamte nahmen ihn noch im Klinikum Fürth fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte gegen den Festgenommenen zwischenzeitlich Haftantrag. Er soll heute (07.03.2022) dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Derzeit konzentriert sich die Kriminalpolizei Fürth bei ihren die Ermittlungen auf den genauen Geschehensablauf an der Tatörtlichkeit. Da die betroffene Parkfläche sowie die angrenzende Tankstelle in der Würzburger Straße gerade in den Nachtstunden als Treffpunkt junger Menschen bekannt sind, suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zum Ablauf oder zur Beteiligung an der Auseinandersetzung machen können. Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad