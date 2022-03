BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN. Bereits am Freitag wurden zwei Personen von der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen die beiden erließ. Grund der Festnahme war 1 Kilogramm Marihuana im Fahrzeug der Beschuldigten.



Gegen 17:00 Uhr unterzogen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einen VW Golf an einer Tankstelle an der A3 einer routinemäßigen Kontrolle. Die 29-jährige Fahrerin konnte keinen Führerschein vorweisen und räumte daraufhin ein, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und zudem aktuell unter dem Einfluss von Amphetamin zu stehen. Im Fahrzeug entdeckten die Polizisten neben rund fünf Gramm Amphetamin knapp über ein Kilogramm Marihuana. Die Frau und deren 32-jährigem Beifahrer wurden vorläufig festgenommen, das Rauschgift beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde das Pärchen am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Die Haftbefehle wurden unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun zur Herkunft des Rauschgifts und möglichen Hintermännern der beiden Beschuldigten.