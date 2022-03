STARNBERG Beim Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ferdinand-Maria-Straße in Starnberg wurden heute Nachmittag 3 Personen verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Rettungskräfte wurden gegen 15:15 Uhr von dem Brandfall in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort wurden die Anwohner des Mehrfamilienhauses evakuiert.

Eine eingesetzte Polizeibeamtin und ein eingesetzter Polizeibeamter zogen sich dabei jeweils eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer nach ersten Erkenntnissen ausgebrochen war, zog sich ebenfalls eine Rauchgasintoxikation und leichte Verbrennungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Feuerwehren Starnberg und Söcking konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht verlässlich beziffert werden.