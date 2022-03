ERLANGEN-HÖCHSTADT. (306) Am Freitagabend (04.03.2022) trat auf einem Wanderparkplatz nahe Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Exhibitionist auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21:10 Uhr fuhr eine Familie von der Bundesstraße 2 ab um am Waldparkplatz Heroldsberg eine Pause einzulegen. Dort beobachtete die Mutter einen Mann, der vermutlich in einem weißen Fahrzeug mit Nürnberger Zulassung stand, sodass sein Kopf aus dem Schiebedach heraus ragte. Als der Unbekannte die Frau und deren Kinder erblickte, fing er an, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die Familie lief daraufhin zum Fahrzeug zurück und verständigte die Polizei. Die Kinder hatten von der Tat nichts mitbekommen.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Mann unerkannt zu entkommen. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Mirjam Werner