RONSBERG. Am Samstagmorgen kam es zum Brand eines Wohnhauses im Gemeindeteil Neuenried. Die zwei Bewohner des Hauses werden noch vermisst.

Gegen 09:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Allgäu eine Meldung ein, dass aus dem Haus Rauch am Dach austrete. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen das erste Obergeschoß und der Dachstuhl bereits offen in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehren Ronsberg, Obergünzburg, Willofs, Burg, Ottobeuren und Unterthingau zogen sich aufgrund einer Vielzahl von Glutnestern und der Tatsache, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist, bis in die Abendstunden hin. Aktuell wird ein Teil des Gebäudes mit schwerem Gerät abgetragen. Der Aufenthalt der beiden Bewohner des Gebäudes, ein 77- und 80-jähriges Geschwisterpaar, ist unbekannt. Eine Absuche des Brandobjekts, wie auch die Spurensuche bezüglich der Brandursache dürften sich den Sonntag über hinziehen.

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).