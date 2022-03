0456 – Zwei Einbrüche in einer Nacht

Genderkingen – In der Nacht von Donnerstag (03.03.2022) auf Freitag (04.03.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Neuteile ein. Er hebelte hierzu eine Außentüre und ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräume. Dort durchwühlte und verwüstete er sämtliche Räumlichkeiten. Der genaue Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In derselben Nacht brach ein bislang unbekannter Täter in ein zweites Firmengebäude in der Neuteile ein. Auch hier hebelte er eine Türe auf und beschädigte ein Metalltor. Im Gebäude durchsuchte er die Büroräume und entwendete Bargeld von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Dillingen unter 09071/56-0 zu wenden.

0457 - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Kissing - Im Zeitraum zwischen 03.03.22, 12:30 Uhr und 04.03.22, 00:05 Uhr, wurden am Bahnhofsplatz in Kissing drei Fahrzeuge beschädigt. An den drei Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen. Weiter wurde an einem Fahrzeug das Stoffdach aufgeschlitzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3.600 Euro geschätzt.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Tel. 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.

0458 - Spritztour ohne Führerschein

Nördlingen - Ein Auto in der Wemdinger Straße zog gestern Abend die Blicke der Ordnungshüter auf sich. Der Wagen fuhr gegen 19:15 Uhr langsam auf einer Parkfläche umher und hierbei ragte der komplette Oberkörper einer jungen Frau aus der Beifahrerseite heraus. Die Beamten stoppten das Fahrzeug kurzerhand, um das mitunter gefährliche Verhalten zu unterbinden. Am Steuer stellten die Beamten eine 17-Jährige fest, die (noch) keinen Führerschein besaß. Auf dem Beifahrersitz hatte die 18-jährige Freundin – zugleich Fahrzeughalterin - Platz genommen. Eine 15-Jährige und eine 16- Jährige fuhren noch auf dem Rücksitz mit. Nun wird sowohl gegen die Fahrerin als auch gegen die Fahrzeughalterin strafrechtlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

0459 - Baucontainer aufgebrochen

Kleinaitingen - In der Nacht von Mittwoch, 02.03.2022, auf Donnerstag, 03.03.2022, wurde auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Kleinaitingen ein Container aufgebrochen. Der oder die Täter knackten zunächst Vorhängeschlösser des Containers und brachen dann die doppelt gesicherten Türen auf. Aus dem Container wurden nur hochwertige Arbeitsgeräte der Marke HILTI im Wert von 3.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Schwabmünchen unter 08232/9606-0.