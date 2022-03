STUBENBERG (LKRS. ROTTAL-INN). Am Mittwochnachmittag kam es im Stubenberger Ortsteil Prienbach zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Der Täter konnte fliehen. Die Kripo Passau bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, 02.03.2022, schlug im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr ein unbekannter Täter die Fensterscheibe einer Arztpraxis in Prienbach, Gemeinde Stubenberg, ein und gelangte in den Innenbereich der Praxis. Der Unbekannte entwendete einen mittleren dreistelligen Geldbetrag sowie Dokumente und konnte im Anschluss unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat mittlerweile die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und prüft diesbezüglich auch Zusammenhänge zu zwei anderen Einbrüchen in Arztpraxen in Simbach a.Inn im Zeitraum von 22.01.2022 bis 24.01.2022.

ZEUGENAUFRUF DER KRIPO PASSAU

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau sucht Personen, die am 02.03.2022 in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr im Bereich der Hauptstraße bzw. der Blumenstraße in Prienbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 04.03.2022, 13:20 Uhr