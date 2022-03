LPD Klaus Müller verabschiedet und PD Markus Fuchs als Nachfolger in sein Amt eingeführt



WEIDEN I. D. OPF. Polizeipräsident Norbert Zink führte am 04.März 2022 den neuen Leiter der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf., Polizeidirektor Markus Fuchs, in sein Amt ein. Zugleich verabschiedete er den langjährigen Leiter Klaus Müller.

Am 04. März 2022 fand in der Max-Reger-Halle der Amtswechsel der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. statt. Der Präsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz Norbert Zink verabschiedete zunächst den ehemaligen Leiter, Leitenden Polizeidirektor Klaus Müller. Müller leitete die Geschicke der Inspektion über neun Jahre und ist seit November 2021 Leiter des Sachgebiets E 2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben, verkehrspolizeiliche Angelegenheiten“ beim Polizeipräsidium Oberpfalz.

In seiner Rede hob Polizeipräsident Norbert Zink die langjährige gute Arbeit von Müller hervor: „Während Ihrer neunjährigen Dienstzeit haben Sie alle anfallenden Herausforderungen mit Bravour bewältigt.“ So schaffte es Müller mit den Bediensteten seiner Inspektion trotz der hohen Arbeitsbelastung den Großteil der angefallenen Straftaten aufzuklären. Dies spiegelt sich in der überaus positiven Aufklärungsquote von 72,7 % wider (Bayern 66,4%). Zudem zeigte der Polizeipräsident die baulichen Veränderungen unter der Federführung des ehemaligen Dienststelleiters Müller am markanten Gebäude an der Regensburger Straße auf. So wurden unter anderem die Außenfassade, der Wachbereich und die Schießanlage renoviert und modernisiert. Abschließend unterstrich der Polizeipräsident die gute Art der Personalführung des ehemaligen Chefs der Weidner Polizei: „Während Ihrer Dienstzeit bei der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. hat Sie stets eine Eigenschaft ganz besonders ihre Menschlichkeit ausgezeichnet.“

Müller bedankte sich in seiner anschließenden Ansprache neben allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf., insbesondere bei den ortsansässigen Behörden und Organisationen, wie den Bundes- und Landtagsabgeordneten, den regionalen Politikern, der Justiz, der Feuerwehr, der Integrierten Leitstelle dem THW, sowie dem BRK. Müller sagte dazu: „Während meiner Dienstzeit als Leiter der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. war es immer ein enges gutes und sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten.“

Herr Zink bedankte sich beim stellvertretenden Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf., Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Meiler, für die Leitung der Dienststelle in den letzten drei Monaten.

Nach der Verabschiedung von Müller wurde sein Nachfolger, Polizeidirektor Markus Fuchs in sein neues Amt eingeführt. Fuchs ist seit dem 01. März .2022 mit seinen 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für rund 44.600 Einwohner der Stadt Weiden i. d. OPf. und der Gemeinde Schirmitz zuständig. Mit Fuchs übernimmt ein oberpfälzer Polizeibeamter mit langjähriger Führungserfahrung die Leitung der Dienststelle. Polizeipräsident Zink wünschte Fuchs alles Gute für seine neue Aufgabe.

Werdegang LPD Klaus Müller

Müller begann seine Karriere 1979 als Polizeipraktikant in seiner Heimatstadt Tirschenreuth. 1980 schloss sich die Ausbildung im damaligen mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei an. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung blieb Müller bis 1992 bei der Bereitschaftspolizei und leistete Dienst an den Standorten Eichstätt, München, Dachau und Sulzbach-Rosenberg. Neben seiner Verwendung als Gruppenführer war er während dieser Zeit auch als Polizeitaucher und Bootsführer eingesetzt. An seine erste Zeit bei der Bereitschaftspolizei schloss sich das Studium zum damaligen gehobenen Dienst an. Danach verschlug es Müller erneut zur Bereitschaftspolizei nach Sulzbach-Rosenberg, wo er als Zugführer und Fachlehrer seinen Dienst verrichtete. Aufgrund durchgehend guter Arbeitsergebnisse und hohem Einsatz wurde Müller in das Auswahlverfahren für den damaligen höheren Dienst aufgenommen. Nach mehreren Stationen bei verschiedenen Dienststellen und der Führungsbewährung als Leiter der Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab, wurde Müller 2001 zum Studium zugelassen und erreichte nach erfolgreichem Abschluss 2003 die höchste Laufbahn der Bayerischen Polizei. Im Anschluss an das Studium wurde Müller zunächst für zwei Jahre zum Polizeipräsidium Oberfranken versetzte, ehe er 2005 als stellvertretender Leiter zur zwischenzeitlich aufgelösten Polizeidirektion Weiden i. d. OPf. versetzt wurde. Von 2009 bis 2012 leistete Müller in Regensburg beim Polizeipräsidium und der Polizeiinspektion Regensburg Süd Dienst. Im Oktober 2012 übernahm Müller die Leitung der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. und leitete diese bis Ablauf November 2021. Seit Dezember 2021 ist Müller der Leiter des Sachgebiets E 2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben, verkehrspolizeiliche Angelegenheiten“ beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Durch seine neue Verwendung konnte Müller am 01.03.2022 zum Leitenden Polizeidirektor befördert werden. Der 1962 im Landkreis Tirschenreuth geborene und aufgewachsene Klaus Müller ist mit seiner Ehefrau in Tirschenreuth wohnhaft und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Werdegang PD Markus Fuchs

Fuchs begann bei der Polizei 1987 ebenfalls als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Regenstauf. Danach setzte auch Fuchs seinen Werdegang mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst fort und war im Anschluss Angehöriger der Bereitschaftspolizei an den Standorten Eichstätt, Nürnberg und Sulzbach-Rosenberg. Anschließend war er beim PP Oberbayern Nord am Flughafen München und der Polizeiinspektion Ingolstadt eingesetzt. 1999 erfolgte die Versetzung in sein Heimatpräsidium Oberpfalz. An die Verwendung beim Einsatzzug Regensburg schloss sich das Studium zum damaligen gehobenen Dienst an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht – Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg an. Als frisch ernannter Polizeikommissar verrichtete Fuchs ab 2004 seinen Dienst in der Domstadt Regensburg, bei der Polizeiinspektion Regensburg-Süd. Auch Fuchs zeichnete sich über die Jahre seiner Dienstzeit durch hohes Engagement und Fleiß aus. So wurde er in die Führungskräfteauswahl für den höheren Dienst aufgenommen. Neben anderen Stationen leitete Fuchs im Rahmen dieses Verfahrens für die Dauer von sechs Monaten die Polizeiinspektion Neutraubling. Fuchs studierte an der Deutschen Hochschule in Münster und gehörte nach erfolgreichen Abschluss ab 2012 dem höheren Dienst an. Darauf folgte eine fünfjährige Verwendung als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd und anschließend die Verwendung beim Polizeipräsidium Oberpfalz, zunächst als stellvertretender Leiter des Sachgebiets E 2 und später als Leiter der Einsatzzentrale. Seit 01.März 2022 ist Fuchs Leiter der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. Der 51-jährige Familienvater aus dem Landkreis Schwandorf ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.