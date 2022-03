PLATTLING (LKRS. DEGGENDORF). Am Mittwochvormittag kontrollierten Passauer Schleierfahnder einen 27-Jährigen in einem ICE und fanden dabei Haschisch. Die Kriminalpolizei Deggendorf und die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermitteln.

Am 02.03.2022 gegen 10:00 Uhr kontrollierten Schleierfahnder aus Passau einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau in einem ICE. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass er Betäubungsmittel mit sich führt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Fahnder 100 Gramm Haschisch und eine geringe Menge Marihuana. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen fest und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf nahm noch am gleichen Tag in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen auf.

Zwischenzeitlich erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf Haftbefehl gegen den 27-Jährigen, unter anderen wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Er wurde am 03.03.2022 nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Deggendorf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

