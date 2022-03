308. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem BMW Pkw den Giesinger Berg und wollte seine Fahrt geradeaus auf der Martin-Luther-Straße fortsetzen.

Zeitgleich befuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg des Giesinger Berges in dieselbe Fahrtrichtung wie der BMW-Fahrer. Er beabsichtigte am Übergang zur Martin-Luther-Straße seine Fahrt nach links auf Höhe der Ampel fortzusetzen.

Im Bereich der Ampel kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem geradeaus fahrenden Pkw und dem querenden Fahrrad. Durch den Zusammenstoß zog sich der 65-Jährige unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An dem BMW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, können durch diese Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Deshalb empfiehlt die Münchner Polizei allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

309. Versuchter Einbruch in Wohnung – Fürstenried

Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 14:15 Uhr, beobachtete ein Nachbar, wie sich ein älterer Mann mit einem männlichen Kind an der Wohnungstür gegenüber zu schaffen machte. Da er wusste, dass sein Nachbar im Urlaub ist, sprach er die beiden Personen an, welche daraufhin sofort über das Treppenhaus aus dem Anwesen in unbekannte Richtung flüchteten.

Ein Eindringen in die Wohnung gelang nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Luganoweg, Appenzeller Straße und Neurieder Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

310. Diebstahl auf Gewerbe-Messe – Unterschleißheim

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 12:05 Uhr, befand sich ein 55-jähriger Brite an seinem Verkaufsstand auf einer Gewerbe-Messe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 55-Jährige gezielt von einem Mann aus einer vierköpfigen Gruppe abgelenkt. Während sich die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf den vermeintlichen Kunden richtete, nutzte ein weiterer unbekannter Täter aus der Gruppe die Chance und entwendete eine Tüte mit den Einnahmen des Verkäufers. Die zwei weiteren unbekannten Täter positionierten sich so, dass die Wegnahmehandlung durch den Verkäufer nicht bemerkt wurde. Im Anschluss entfernten sich alle vier Täter aus dem Verkaufsbereich. Bei dem entwendeten Bargeldbetrag handelt es sich um mehrere Tausend Euro.

Nachdem der Verkäufer den Diebstahl bemerkte, wurde im Anschluss die Polizei verständigt.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Andreas-Danzer-Weges (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

311. Brandfall – Pasing

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 03.03.2022, verständigte ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München den Notruf der Feuerwehr 112 und teilte einen Brand in seiner Wohnung mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fing seine Heizdecke aus unbekannter Ursache Feuer und setzte seine Matratze in Brand. Nachdem er den Brand bemerkte, warf er die brennende Matratze aus dem Fenster in den Vorgarten. Dadurch gerieten mehrere Sträucher ebenfalls in Brand.

Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der 49-jährige Wohnungsinhaber wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

312. Körperverletzungsdelikt – Maxvorstadt

Am Samstag, 19.02.2022, in den frühen Morgenstunden, teilte ein Passant dem Notruf des Rettungsdienstes und der Feuerwehr 112 eine verletzte Person mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München im Tatzeitraum zwischen 03:00 Uhr und 03:40 Uhr, von zunächst mindestens zwei Personen verfolgt und anschließend durch diese gemeinschaftlich geschlagen und getreten. Ein bislang unbekannter Taxifahrer unterbrach das Geschehen durch lautes Rufen und nahm den Münchner einige Hundert Meter weit mit.

Der 30-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits im Vorfeld fand möglicherweise im Umfeld einer Bar in der Prielmayerstraße Ecke Luitpoldstraße ein Disput zwischen den unbekannten Tätern, welche sich in einem schwarzen Pkw befanden und dem 30-Jährigen statt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, schwarze Haare; blaues Hemd

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, dick/korpulent, schwarze Haare

Zeugenaufruf:

Wer kann Hinweise auf den Streit im Umfeld der Prielmayerstraße und Luitpoldstraße (Maxvorstadt) zu den Tätern, dem schwarzen Pkw mit mehreren Insassen und der späteren Schlägerei geben?

Der hilfsbereite Taxifahrer wird dringend als Zeuge gesucht.

Die Tatörtlichkeit ist unklar und liegt im Bereich Luitpoldstraße und Elisenstraße bis vor in westlicher Richtung zu Einmündung Dachauer Straße

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

313. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte und sog. Schockanruf – Laim und Neuhausen

Fall 1:

In den Mittagsstunden des Donnerstag, 03.03.2022, wurde eine 57-Jährige in ihrer Wohnung in Laim angerufen. Der ihr unbekannte Anrufer gab vor, Polizeibeamter zu sein und erklärte, dass in der Nachbarschaft ein Raubüberfall stattgefunden habe. Da bei einem Festgenommenen auch die Personalien der 57-Jährigen aufgefunden worden seien, soll sie nun die Polizei bei ihren weiteren Ermittlungen unterstützen und dazu einen mehrstelligen Bargeldbetrag zu Verfügung stellen.

Die 57-Jährige hob daraufhin mehrere Tausend Euro in unterschiedlichen Bankfilialen ab und hinterlegte das Geld absprachegemäß an einem Parkplatz im Bereich der Neubeuerner Straße.

Nachdem ab diesem Zeitpunkt kein weiterer Kontakt zu dem Anrufer zustande kam, erstattete die 57-Jährige Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen hat die AG Phänomene übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Donnerstag, 03.03.2022, zwischen 12:30 Uhr und 16.15 Uhr, im Bereich der Neubeuerner Straße, Raublinger Straße, Endelhauserstraße, Friedenheimer Straße und Westend Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass sie deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Fall 2:

Am Donnerstag, 03.03.2022, wurde eine über 70-Jährige, gegen 13:45 Uhr, von ihrem vermeintlichen Sohn angerufen. Der Anrufer täuschte ihr gegenüber eine akute Erkrankung vor und gab an, deshalb spezielle und sehr kostenintensive Medikamente zu benötigen. Er überzeugte sie in manipulativer Gesprächsführung mehrere Tausend Euro Bargeld abzuheben und im Bereich des Rotkreuzplatzes an eine angebliche Assistenzärztin zu übergeben.

Als die Anrufer erneut Kontakt zu der über 70-Jährigen suchten, bemerkte diese den Betrug und erstattete Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch AG Phänomene übernommen.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, südländische Erscheinung, dunkles schulterlanges Haar

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Donnerstag, 03.03.2022, zwischen 13:45 Uhr und 16:30 Uhr, im Bereich Rotkreuzplatz, Donnersbergerstraße, Pötschnerstraße und Wendl-Dietrich-Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

314. Terminhinweis: Wiederholung

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2021 der Münchner Polizei

Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski stellt am kommenden Montag im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallstatistik 2021 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Montag, 07.03.2022 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt. Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Hinweis für Berichterstatter:

Mit den geltenden Hygienebestimmungen kann aktuell nur geimpften oder genesenen Personen Zutritt gewährt werden (2G-Regel). Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis bereit. Auch das Tragen einer FFP2-Gesichtsmaske während der gesamten Dauer der Pressekonferenz ist vorgeschrieben. Für Tonaufnahmen bitten wir, eine Mikrofonangel zu nutzen.

Aufgrund der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln und eines begrenzten Platzangebotes ist aus organisatorischen Gründen eine vorherige Akkreditierung bis Freitag, 04. März 2022, 16:00 Uhr, unter den bekannten Erreichbarkeiten (Telefon oder E-Mail) erforderlich. Bitte halten Sie Ihren Presseausweis und amtlichen Lichtbildausweis bereit. Gegebenenfalls finden am Einlass stichprobenartig Taschenkontrollen statt.