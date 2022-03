NEUNKIRCHEN AM BRAND, LKR. FORCHHEIM. Zwei Einbrecher stiegen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus ein und versuchten Beute zu machen. Wirksame Sicherungstechnik verschreckte die Täter. Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen.

Gegen 19.15 Uhr hebelten die bislang Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zutritt. Jedoch machten sie die Rechnung nicht mit der Alarmanlage, die sofort losschrillte und die Einbrecher in die Flucht schlug.

Nachbarn, die sofort nach dem Rechten sahen, konnten die dunkel gekleideten Flüchtigen noch beobachten, wie diese sich fußläufig vom Grundstück in südliche Richtung entfernten.

Zwar machten die Einbrecher keine Beute, allerdings verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg.

Zeugen, die am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Oberen Grenzweg wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.