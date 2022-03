VILSHOFEN A.D.DONAU (LKRS. PASSAU). Am Mittwochnachmittag kam es im Vilshofener Stadtteil Aunkirchen zu einem Kellerbrand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 02.03.2022, gegen 14:55 Uhr, zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Aunkirchen. Das Gebäude und hier insbesondere der Keller wurden erheblich beschädigt. Die Hauseigentümerin wurde leicht verletzt.