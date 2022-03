0443 – „Falsche Polizeibeamte“ erbeuten hohe Summen

Augsburg – Am gestrigen Mittwoch wurde das Stadtgebiet Augsburg erneut mit einer Welle von betrügerischen Anrufen überschwemmt. Mit der Masche „falscher Polizeibeamter“ erbeuteten die Betrüger Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Eurobereich.

In Göggingen gaukelten Betrüger einem 84-jährigen Mann am Telefon vor, sein Schwiegersohn habe einen Unfall verursacht und müsse nun 50.000 Euro Kaution hinterlegen, um frei zu kommen. Der Senior übergab nach einem längeren Telefonat mit dem Betrüger die geforderte Kaution in bar im Hauseingangsbereich an einen unbekannten Mann. Erst später kamen dem Geschädigten Bedenken und er meldete den Vorfall der Polizei.

Ebenfalls in Göggingen riefen Betrüger eine 80-jährige Frau an und forderten 40.000 Euro Kaution für die Freilassung ihrer Tochter. Hintergrundgeschichte war auch hier die Verwicklung in einen schweren Verkehrsunfall. Die Geschädigte wollte ihrer Tochter unbedingt helfen und übergab Schmuck und Wertgegenstände im Wert von ca. 150.000 Euro an einen ihr unbekannten Mann. In einem späteren Telefonat mit ihrem Sohn erkannte sie den Schwindel und meldete sich bei der Polizei.

Auch in Pfersee übergab eine 74-jährige Frau Bargeld im fünfstelligen Eurobereich an der Haustür an eine bislang unbekannte Betrügerin. Der Geschädigten war am Telefon ebenfalls vorgegaukelt worden, ihre Tochter sei in Untersuchungshaft gegangen, weil sie ein Mädchen angefahren hätte. Um ihre Tochter aus der Haft frei zu kaufen, übergab die Geschädigte das Geld an die Täterin.

Die Polizei rät:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren und sensibilisieren Sie Familie, Freunde und Nachbarn über die Betrugsmaschen.

0444 – Jugendliche bei Ladendiebstahl erwischt

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch gegen 17:00 Uhr ertappte eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Citygalerie drei Jugendliche beim Diebstahl. Die Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabinen genommen und dort die Etiketten herausgerissen. Die Mitarbeiterin bemerkte es und sprach die Mädchen darauf an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung der Taschen der Jugendlichen neben Kleidung auch Modeschmuck und Kosmetikartikel im Gesamtwert von über hundert Euro. Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

0445 – PKW-Anhänger gestohlen

Pfersee – Im Tatzeitraum Montag (28.02.2022) bis Mittwoch (02.03.2022) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen KFZ-Anhänger aus der Hessenbachstraße. Der Geschädigte hatte seinen Anhänger der Marke Anssems ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen.

0446 – Versammlungsgeschehen am kommenden Wochenende

Innenstadt – Am morgigen Freitag findet eine angemeldete stationäre Versammlung am Rathausplatz statt. Aufgrund der erwarteten hohen Teilnehmerzahlen wird es spätestens ab 18:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen rund um den Rathausplatz kommen. Auch der ÖPNV wird hiervon betroffen sein.

Am Samstag (05.03.2022) finden mehrere Versammlungen im Innenstadtbereich statt. Von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr wird es im Bereich um den Ulrichsplatz zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ab 17:00 Uhr erwartet die Polizei aufgrund einer sich fortbewegenden Versammlung im gesamten Innenstadtbereich erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren.