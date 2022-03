301. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Am Hart

Am Mittwoch, 02.03.2022, gegen 09:30 Uhr, erhielt eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der unbekannte Anrufer gab an, er sei vom Raubdezernat und erklärte der 55-Jährigen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen und beim festgenommenen Täter ein Zettel mit ihren Personalien aufgefunden wurde. In der weiteren Gesprächsführung wurde die 55-Jährige angewiesen, Bargeld abzuheben, welches sie im Anschluss einem unbekannten Abholer an der Wohnungstür übergab.

Der Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Vermögensschaden beläuft sich auf über Zehntausend Euro.

Kurze Zeit später erkannte die 55-Jährige den Betrug und wählte den Notruf 110 der Polizei.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen:

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze Haare; er trug eine schwarze Mütze und eine FFP-2-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neuherbergstraße und Hildegard-von-Bingen-Anger (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, -AG Phänomene-, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass sie deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

302. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Ismaning

Am Mittwoch, 02.03.2022, gegen 17:30 Uhr, erhielt eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf und nahm hier zunächst nur das Schluchzen einer weiblichen Person wahr. Im Anschluss übernahm ein bislang unbekannter Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab, das Gespräch.

Der vermeintliche Polizeibeamte erklärte der über 70-Jährigen, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht und müsse daher eine Kaution stellen. In der Annahme sie würde ihrer Tochter helfen, übergab die Seniorin eine große Anzahl an Goldschmuckstücken an einen unbekannten Abholer. Zudem wurde sie angewiesen noch Zehntausend Euro Bargeld abzuheben.

Da die über 70-Jährige jedoch das weitere Vorgehen am Polizeinotruf 110 abklären wollte, wurde hier der Trickbetrug bekannt und ein weiterer Schaden konnte somit verhindert werden.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, sprach Hochdeutsch, trug die Haare als Pferdeschwanz zusammengebunden; trug eine schwarze FFP-2-Maske mit blauem Muster

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Unterföhringer Straße, An der Isarau und Am Hang (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

303. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; Festnahme eines dritten Tatverdächtigen – Berg am Laim

-siehe Medieninformation vom 15.02.2022, Nr. 220

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 12.02.2022, gegen 12:30 Uhr, zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen, welche als Abholer im Zusammenhang mit einem organisierten Callcenterbetrug (falsche Polizeibeamte) fungiert hatten.

Der Festnahme ging ein versuchter Betrug zum Nachteil einer über 80-Jährigen voraus. Dieser wurde zuvor im Rahmen eines Telefonats durch einen unbekannten Täter, welcher sich als Polizeibeamter ausgab, mitgeteilt, dass es zu illegalen Abbuchung von ihrem Konto gekommen sei und ein Polizeibeamter die Wertgegenstände in ihrer Wohnung sichten und sichern müsse.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die AG Phänomene konnte nun ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach Vollzug eines entsprechenden Durchsuchungsbeschlusses, konnte der 32-Jährige deutsche Tatverdächtige in einer Wohnung in Berg am Laim angetroffen und festgenommen werden. Der 32-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

304. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Untersendling

Am Mittwoch, 02.03.2022, gegen 23:00 Uhr, teilte ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf 110 eine Bedrohungssituation in einer Wohnung mit. Demnach sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 44-Jährigen mit Wohnsitz in München und mehreren Angehörigen gekommen. In der Folge hätte der 44-Jährige mehrere Personen mit einem Messer bedroht.

Um diese unklare und möglicherweise bedrohliche Situation zu klären, wurden umgehend mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dort konnte festgestellt werden, dass die zuvor bedrohten Personen die Wohnung bereits verlassen hatten.

Der 44-jährige Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf vor der Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte für eine psychische Ausnahmesituation des 44-Jährigen, weshalb dieser in der Folge in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 geführt.

305. Brand in einer Wohnung; eine Person verletzt – Am Hart

Am Mittwoch, 02.03.2022, gegen 12:15 Uhr, teilten mehrere Personen gegenüber der Feuerwehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Wundtstraße mit.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Brand im Bereich einer Küche festgestellt werden, welcher in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Im Zusammenhang mit dem Brand wurde eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als Zehntausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt an einem elektronischen Gerät brandursächlich.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

306. Einbruch in Büro – Neuhausen

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 01.03.2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.03.2022, 08:00 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter zunächst gewaltsam in das Treppenhaus eines Bürogebäudes ein. Im weiteren Verlauf verschafften sich die Täter wiederum gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer dort ansässigen Firma.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden mehrere Innentüren sowie Möbel beschädigt und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Während der Tatausführung wurde zudem die Eingangstür einer weiteren Firma beschädigt, zu einem Eindringen in die Räumlichkeiten kam es hier jedoch nicht.

In der Folge konnten die Tatverantwortlichen unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wilhelm-Hale-Straße, Arnulfstraße, Bildackerstraße und Steubenplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

307. Terminhinweis:

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2021 der Münchner Polizei:

Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski stellt am kommenden Montag im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallstatistik 2021 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Montag, 07.03.2022 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt. Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Hinweis für Berichterstatter:

Mit den geltenden Hygienebestimmungen kann aktuell nur geimpften oder genesenen Personen Zutritt gewährt werden (2G-Regel). Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis bereit. Auch das Tragen einer FFP2-Gesichtsmaske während der gesamten Dauer der Pressekonferenz ist vorgeschrieben. Für Tonaufnahmen bitten wir, eine Mikrofonangel zu nutzen.

Aufgrund der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln und eines begrenzten Platzangebotes ist aus organisatorischen Gründen eine vorherige Akkreditierung bis Freitag, 04. März 2022, 16:00 Uhr, unter den bekannten Erreichbarkeiten (Telefon oder E-Mail) erforderlich. Bitte halten Sie Ihren Presseausweis und amtlichen Lichtbildausweis bereit. Gegebenenfalls finden am Einlass stichprobenartig Taschenkontrollen statt