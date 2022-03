300. Polizeiliche Einsatzbilanz zur Versammlung am Königsplatz – Maxvorstadt

In den Abendstunden des Mittwoch, 02.03.2022, fand am Königsplatz eine stationäre Versammlung mit thematischen Bezug zu dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine statt.

Die Versammlung begann gegen 18:00 Uhr. In der Spitze nahmen daran rund 45.000 Personen teil. Im umliegenden Bereich der Versammlungsörtlichkeit mussten deshalb während der Versammlung vorübergehend Verkehrssperren eingerichtet und der U-Bahn-Verkehr an der Haltestelle „Königsplatz“ zeitweise ausgesetzt werden. Die Versammlung war gegen 20:15 Uhr beendet.

Darüber hinaus kam es während der Versammlung zu keinen Störungen oder Vorkommnissen. Die Versammlung verlief friedlich.

Im gesamten Einsatzverlauf waren rund 500 polizeiliche Einsatzkräfte, vorwiegend für die notwendigen Verkehrsmaßnahmen, eingesetzt.