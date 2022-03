LAUF A.D.PEGNITZ. (289) Am Dienstagnachmittag (01.03.2022) brach aus bislang nicht geklärter Ursache ein Brand in einem leerstehenden Bauernhaus in einem Ortsteil von Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) aus. Bislang ergaben sich für die Polizei keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.



Gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Bauernhauses im Laufer Gemeindeteil Höflas mitgeteilt. Das leerstehende Anwesen mit einer dazugehörigen Garage stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Der freiwilligen Feuerwehr Lauf an der Pegnitz gelang es mit Unterstützung der Feuerwehren aus Simonshofen, Dehnberg, Heuchling, Bullach und Röthenbach das Feuer zu löschen. Zudem konnten die Einsatzkräfte das Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern und die Tiere aus einer benachbarten Scheune ins Freie bringen.

Das betroffene Gebäude brannte nahezu vollständig aus. Zwei Autos, die in einer Garage des Hauses abgestellt waren, wurden durch das Feuer ebenfalls zerstört. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Am Mittwoch (02.03.2022) nahmen die Beamten den Brandort in Augenschein. In diesem Zusammenhang schlossen sie eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer zunächst aus. Unabhängig von dieser ersten Erkenntnis führt die Kriminalpolizei Schwabach die Untersuchungen zur Ermittlung der Brandursache fort.



Erstellt durch: Mirjam Werner