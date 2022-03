VILSHOFEN A.D.DONAU (LKRS. PASSAU). Am Mittwochnachmittag kam es im Vilshofener Stadtteil Aunkirchen zu einem Kellerbrand mit hohem Sachschaden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Am 02.03.2022 gegen 14:55 Uhr wurden Einsatzkräfte über einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus informiert. Die verständigten Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Am Wohnhaus entstand ersten Schätzungen zu Folge ein Sachschaden im sechstelligen Bereich.

Durch den Brand wurde ersten Erkenntnissen zu Folge eine weibliche Person leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Veröffentlicht: 02.03.2022, 15:55 Uhr