0436 – Fahrzeuge mutwillig beschädigt: Zeugen gesucht

Haunstetten – Offenbar in der Nacht vom 28.02. auf den 01.03.2022 (Mo./Di.) beschädigte ein unbekannter Täter oder Täterin einen in der Dr.-Troeltsch-Straße (Höhe der 13er Hausnummern) geparkten weißen Nissan Micra. Hierbei wurde vermutlich gezielt der rechte Vorderreifen zerstochen, so dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Oberhausen – Im gleichen Zeitraum wurde an einem in der Schumannstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Tiguan der rechte Außenspiegel abgetreten und zerstört. Der Schaden hier dürfte sich im oberen dreistelligen Eurobereich bewegen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

0437 – Spiegeltreter erwischt

Innenstadt – Ein aufmerksamer Anwohner teilte heute Nacht (02.03.2022) gegen 02.15 Uhr bei der Polizei mit, dass er sowohl akustisch als auch optisch wahrgenommen hat, wie offenbar geparkte Fahrzeuge in der Reischlestraße beschädigt werden. Eine sofort entsandte Polizeistreife konnte vor Ort zwei junge Männer im Alter von 24 und 27 Jahren feststellen, die offenbar an bereits fünf Autos gegen die Außenspiegel geschlagen bzw. getreten haben, so dass diese nach innen einklappten. Wie hoch hier der möglicherweise dabei verursachte Schaden tatsächlich ist, kann erst bei Tageslicht festgestellt werden. Der 24-Jährige war mit knapp 1,3 Promille alkoholisiert. Gegen Beide wird nun wegen der im Raum stehenden Sachbeschädigungsdelikte ermittelt.

Sollten noch weitere Fahrzeugbesitzer, die in der Reischlestraße oder in deren Umfeld geparkt haben, ähnliche aktuelle Schäden an ihrem Fahrzeug feststellen, so können sie diese bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110 melden.

0438 – Küchenbrand: Nachtrag zur allgemeinen Berichterstattung



Innenstadt – Gestern (01.03.2023) gegen 13.25 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Margaretenstraße gerufen. Durch das schnelle Eingreifen der BFW Augsburg konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindert werden. Der Brandschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 50.000 Euro belaufen. Brandursächlich dürfte ein Bedienungsfehler am Küchenherd der zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung befindlichen 13-jährigen Tochter gewesen sein, die sich eine Tiefkühlpizza zubereiten wollte. Eine Nachbarin eilte der 13-Jährigen zu Hilfe, beide zogen sich bei dem Versuch das Feuer unter Kontrolle zu bringen, leichte Rauchgasvergiftungen zu, die aber vom Notarzt vor Ort behandelt werden konnten.

Während des Löscheinsatzes war die Margaretenstraße teilweise komplett gesperrt, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt hat.