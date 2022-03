ESCHENBACH I.D.OPF. Am Dienstagabend (1. März 2022) brannte es in einem Mehrparteienhaus in Eschenbach i.d.OPf. Mehrere Personen wurden verletzt.

Am Dienstag, 1. März 2022, gegen 22.45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Speinsharter Straße gemeldet. In einem Zimmer des als Asylunterkunft genutzten Gebäudes brach aus noch unklarer Ursache ein Feuer aus, das bereits gegen 23 Uhr von den verständigten Feuerwehren gelöscht werden konnte. Vier Personen erlitten durch Rauchgase leichte Verletzungen. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden im hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich.

Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen, die am heutigen Mittwoch in enger Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.Opf. fortgesetzt werden, sichergestellt. Bislang haben sich noch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben.

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Eschenbach i.d.OPf., Grafenwöhr, Tremmersdorf, Gössenreuth mit etwa 45 Feuerwehrleuten eingesetzt. Zudem waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012