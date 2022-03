SCHÖNSEE, LKRS. SCHWANDORF. In den frühen Stunden des Dienstagmorgens verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Supermarkt.

Am Dienstag, den 1. März 2022, zwischen 3.00 Uhr und 3.40 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam über das Dach Zutritt zu einem Supermarkt in der Eslarner Straße. Der oder die Täter machten sich in mehreren Räumen zu schaffen und versuchten mit Gewalt ein Wertbehältnis zu öffnen. Letztlich ist es den Tätern jedoch nicht gelungen und sie verließen das Geschäft ohne Beute. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Supermarkt konnte aufgrund des Vorfalles erst verspätet geöffnet werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Zusammenhang mit der Aufnahme des Einbruchs wurde auch der Aufbruch eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Nähe der Tatörtlichkeit festgestellt. Ob hier ein Zusammenhang mit dem Einbruch in den Supermarkt besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Tel.: 09621/ 890-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHKin Andrea Meier, Tel.: 0941/506-1014