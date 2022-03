296. Einbruch in Geschäft – Neuperlach

Am Dienstag, 01.03.2022, gegen 05:20 Uhr, beobachteten zwei Passantinnen unabhängig voneinander eine kleinere Personengruppe vor einem Geschäft. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachte ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin aus der Gruppe die Schaufensterscheibe zu Bruch und ging in der Folge die Registrierkasse an, aus welcher Bargeld in Höhe von mehr als hundert Euro entwendet wurde.

Im Anschluss flüchtete die Personengruppe von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße, Siegfried-Mollier-Straße und Quiddestraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

297. Einbruch in Geschäft – Freimann

In den Morgenstunden des Dienstag, 01.03.2022, meldete sich eine Angestellte eines Geschäfts bei der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) und teilte einen Einbruch mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr mehrere unbekannte Täter gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten mehr als zehn elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Im Anschluss entfernten sich die Tatverantwortlichen unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Probst-Straße, Helene-Wessel-Bogen (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

298. Brandfall – Lehel

Am Dienstag, 01.03.2022, gegen 20.15 Uhr, wurde über die Feuerwehr eine Rauchentwicklung in einem Nachtclub mitgeteilt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brach ein Brand in einem Lagerraum des Nachtclubs aus. Dieser konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernahm die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.

299. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Neuhausen

Am Dienstag, 01.03.2022, gegen 13:00 Uhr, informierte eine Anwohnerin die Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) über eine männliche Person, die sich womöglich unberechtigt in einer Wohnung im Bereich der Lothstraße aufhalten solle.

Eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei stellte in Folge eine offenstehende Wohnungstür und laute Musik aus der Wohnung fest. Im weiteren Verlauf konnte im Badezimmer ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden. Um festzustellen, inwiefern sich dieser berechtigt in der Wohnung aufhält, forderten die Polizeibeamten den 32-Jährigen auf sich auszuweisen.

Der 32-Jährige, welcher sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und ging die eingesetzten Beamten körperlich an. Hierbei bedrohte er diese auch mit einer Eisenstange. Unter Einsatz des Pfeffersprays und durch die Unterstützung weiterer Streifen gelang es den 32-Jährigen zu fixieren.

Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde ein 37-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 32-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Nachdem sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen weitere Anhaltspunkte für einen psychischen Ausnahmezustand des 32-Jährigen ergaben, wurde dieser nach Abschluss der Maßnahmen in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.