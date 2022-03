ALTENSTADT/ BAB 7. Heute Morgen, gegen 05.00 Uhr, war ein 60-jähriger Mann mit seinem Sattelzug auf der BAB A7 in Richtung Füssen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt scherte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus, um einen anderen Lkw zu überholen. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden BMW, dessen 26-jähriger Lenker ungebremst in das Heck des Sattelaufliegers krachte. Dadurch wurde der BMW-Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wrack herausgeschnitten werden. Er wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum Memmingen verbracht. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der total beschädigte BMW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Die Feuerwehren Illertissen und Weißenhorn kümmerten sich zudem um die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Illertissen. Die Autobahn war in Richtung Kempten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Gegen den 60-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

(APS Memmingen)