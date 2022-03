LITZENDORF, LKR. BAMBERG. Polizeikräfte konnten am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen und ihn dadurch an der Flucht hindern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

Aufmerksame Anwohner beobachteten wie ein zunächst Unbekannter gegen 15.30 Uhr die Fensterscheibe zum Nachbaranwesen eingeschlagen hatte und anschließend in das Gebäude einstieg.

Kräfte der Bamberger Polizeiinspektionen und der Zentralen Einsatzdienste eilten sofort zum Tatort und umstellten das Gebäude.

Als der 27-Jährige versuchte durch ein Fenster zu flüchten, lief er den Beamten direkt in die Arme. Nachdem den Ordnungshütern die Festnahme gelungen war, fanden sie bei der anschließenden Personendurchsuchung Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld. Er verursachte außerdem einen Sachschaden von etwa 250 Euro.

Am Folgetag wurde der rumänische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.