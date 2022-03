WIESAU, LKRS. TIRSCHENEUTH. Am Montag, 28. Februar 2022, verletzten renitente Ladendiebe zwei Verkäuferinnen. Es ergingen Haftbefehle.

Gegen 15:00 Uhr waren eine 31-Jährige und ihr 28-jähriger Begleiter in einem Einkaufsmarkt in Wiesau. Dort beluden sie einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Da dies dem Verkaufspersonal merkwürdig vorkam, wurden die beiden angesprochen. Das Duo verließ daraufhin ohne Einkaufswagen den Markt mit einem Rucksack. In diesem befanden sich weitere nicht bezahlte Waren. Dies war bereits von außen erkennbar, da der Rucksack aufgrund der Menge nicht mehr geschlossen werden konnte. Als das Verkaufspersonal auf dem Parkplatz die beiden erneut ansprach, verstrickten sie sich in Widersprüche hinsichtlich der Herkunft der Waren. Schließlich setzte die 31-Jährige Pfefferspray gegen eine Verkäuferin ein, die dadurch leicht verletzt wurde. Das Duo rannte anschließend zu einem Pkw, der auf dem Parkplatz wartete, und setzte sich in diesen. Das Fahrzeug wurde von einem 19-Jährigen gesteuert, der umgehend losfuhr. Als sich jemand in den Weg stellte, fuhr der Pkw rückwärts. Hierbei wurde eine weitere Verkäuferin touchiert, die hierbei ebenfalls leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die drei Personen in dem Pkw. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung unter Einbindung zahlreicher Streifen konnte der Pkw mit den drei Tatverdächtigen in der Nähe festgestellt und angehalten werden. Im Fahrzeug befand sich eine Vielzahl weiterer Waren. Ob diese möglicherweise aus anderen Diebstahlsdelikten stammen, ist Teil der Ermittlungen der Weidener Kriminalpolizei. Die drei Personen wurden festgenommen und zwischenzeitlich einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Schweren Bandendiebstahls. Die Frau und die beiden Männer, die jeweils keinen Wohnsitz im Inland haben und teils einschlägig polizeibekannt sind, wurden in unterschiedliche Haftanstalten verbracht.