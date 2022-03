Ein unbekannter Täter zündete am frühen Abend, gegen 19.05 Uhr im Innenhof einer Grundschule in Petershausen, in einem Keramikblumentopf einen Böller. Durch die Detonation flogen Splitter des Gefäßes umher, wodurch mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes zersprangen.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Weder der Böllertyp, noch die Herkunft konnten bisher nicht näher bestimmt werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer: 08141/612-0 zu melden.