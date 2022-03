Inhalt:



Am Montag, 28.02.2022, gegen 13:15 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München vor seiner Wohnanschrift von einer unbekannten Frau, welche in Begleitung eines Kleinkindes war, angesprochen. Im darauffolgenden Gespräch täuschte die Frau eine finanzielle Notlage vor und forderte mehrere Tausend Euro von dem über 80-Jährigen.

Der Senior erkannte den versuchten Betrug und informierte unmittelbar die örtlich zuständige Polizeiinspektion 27 (Haar).

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine 21-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München noch in Tatortnähe festgenommen werden. Die 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

293. Pkw kollidiert mit Ampelmast; eine Person verletzt – Nymphenburg

Am Dienstag, 01.03.2022, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Menzinger Straße in Richtung stadteinwärts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 18-Jährige aufgrund einer Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast an der Einmündung zur Dall’Armistraße.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw sowie am Ampelmast entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als Zehntausend Euro. Nachdem der Ampelmast durch den Unfall zerstört wurde, musste der Verkehr an der genannten Einmündung in den Morgenstunden des 01.03.2022 durch Polizeibeamte geregelt werden.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

294. Versuchter Einbruch in Geschäft – Neubiberg

Am Dienstag, 01.03.2022, gegen 03:00 Uhr, verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf 110 und teilte einen Einbruch mit. Der Anwohner konnte zuvor hören, wie die Glasfüllung einer Schaufensterscheibe zerstört wurde. Als er aus dem Fenster sah, entfernten sich mehrere Personen von einem Geschäft.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrere Streifen der Münchner Polizei brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Die unbekannten Täter versuchten in den Verkaufsräumlichkeiten des Geschäfts die Registrierkasse zu öffnen. Inwiefern hierbei etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Diese wurden durch das Kommissariat 52 aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hauptstraße, Wittelsbacherstraße und Bahnhofsplatz (Neubiberg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

295. Sturz mit Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Riem

Am Montag, 28.02.2022, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Münchner mit einem Kleinkraftrad die Straße Am Hüllgraben in stadtauswärtiger Richtung. Im Bereich der Paul-Henri-Spaak-Straße wollte der 21-Jährige einem von hinten kommenden Rettungswagen Platz schaffen und befuhr zu diesem Zweck den rechtsgelegenen unbefestigten Seitenstreifen.

Dort verlor er die aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Hierbei verletzte er sich leicht. Nachdem die herannahende Besatzung des Rettungswagens den Unfall wahrgenommen hatte, wurde der 21-Jährige vor Ort durch diese versorgt und in der Folge zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Roller entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Einsatzfahrt des Rettungswagens wurde durch einen anderen Rettungswagen übernommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.