ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben Unbekannte von einer Baustelle unterhalb der Rothofbrücke an der A7 einen Bagger im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Offenbar wurde die Baumaschine zum Abtransport auf ein anderes Fahrzeug verladen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.



Der Bagger der Marke Volvo wurde nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, an der Baustelle an der A7 gelegenen Rothofbrücke abgestellt und versperrt. Die Abstellörtlichkeit befindet sich unterhalb der Brücke. Als die Bauarbeiter am Montagmorgen, gegen 07.15 Uhr, zurückkehrten, war das Fahrzeug verschwunden. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Baumaschine an einem wenige hundert Meter entfernten Weg verladen und von dort aus abtransportiert wurde. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur.



Das Fahrzeug kann als Mini-Bagger beschrieben werden. Er trägt die Handelsbezeichnung „Volvo ECR 250“, hat eine gelbe Fahrerkabine und einen dunkelbraunen / schwarzen Schaufelarm. Zudem ist auf dem Bagger der Schriftzug der Firma „Schulze“ zu sehen.



Wer möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.