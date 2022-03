ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend haben zwei Unbekannte einem 37-Jährigen das Mobiltelefon entwendet. Als ein Passant versuchte die Täter aufzuhalten, wurde er mit Pfefferspray besprüht. Die Kripo Aschaffenburg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat der 37-Jährige sein Mobiltelefon über ein Internetportal zum Verkauf angeboten und sich diesbezüglich am Sonntagabend mit einem Kaufinteressenten in den Güterberg verabredet. Der potenzielle Käufer erschien schließlich gegen 17:45 Uhr mit einem zweiten Mann. Er schnappte sich jedoch das Handy, stieß den 37-Jährigen zu Boden und flüchtete mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung.



Ein Fahrradfahrer, welcher auf die Situation aufmerksam geworden ist, versuchte die beiden Unbekannten noch zu stoppen. Als diese jedoch mit Pfefferspray in seine Richtung gesprüht haben, hielt er von den Männern ab. Sowohl der 37-Jährige als auch der Fahrradfahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt.



Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:



Täter 1:

· 175 cm groß

· schlank

· bekleidet mit grauer Jogginghose, grauer Jacke und schwarzer Kopfbedeckung



Täter 2:

· 180 cm groß

· schlank

· bekleidet mit heller Hose und schwarzer Jacke



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere sind die Beamten auf der Suche nach einem Pkw-Fahrer, der zusammen mit dem 37-Jährigen nach den Tätern gesucht hat.



Der unbekannte Pkw-Fahrer und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.