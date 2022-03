LANDSBERG AM LECH Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech betreute am gestrigen Montagabend, 28.02.2022, ab 17:45 Uhr, drei Versammlungen im Stadtgebiet Landsberg bzw. Kaufering.

Auf dem Landsberger Hauptplatz vereinigten sich kurzerhand zwei stationäre Versammlungen zu einer gemeinsamen, nachdem neben der bekannten Versammlung des überparteilichen Bündnisses kurzfristig eine Kundgebung vor dem Hintergrund des militärischen Konfliktes in der Ukraine durch eine anderweitige Versammlungsleitung behördlich angemeldet wurde. In der Spitze nahmen 250 Personen an dieser gemeinsamen Kundgebung teil, die inhaltlich stark überwiegend von der Situation in der Ukraine geprägt war. Nur 40 Personen zogen diesmal in verschiedenen Gruppen unangemeldet durch Landsberg, die ihre Meinung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie äußerten.

In Kaufering versammelten sich diesmal in der Spitze bis zu 170 Personen, die ebenfalls ohne vorherige Anmeldung ihre Meinung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kundgaben.

Ab 19:00 Uhr begannen sich die genannten Kundgebungen aufzulösen, um 19:40 Uhr konnten die polizeilichen Einsatzmaßnahmen beendet werden. Verstöße gegen Rechtsvorschriften und Strafgesetze musste die Polizei an diesem Montag weder in Landsberg noch in Kaufering ahnden.