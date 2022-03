WÜRZBURG. Am Montagnachmittag fanden in der Innenstadt zwei ordnungsgemäß angezeigte Versammlungen statt. Ein Demonstrationszug von Corona-Maßnahmenkritikern zog von den Mainwiesen durch die Innenstadt und wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Aufzug wurde zweimal kurzzeitig von Gegendemonstranten blockiert. Eine zeitgleich stattfindende Versammlung von Gegendemonstranten am Unteren Markt verlief gänzlich störungsfrei. Bei der Demonstration der Maßnahmenkritiker mussten Teilnehmer vereinzelt auf die Maskenpflicht hingewiesen werden.



Demonstrationszug mit Start an den Mainwiesen

Die Corona-Maßnahmenkritiker fanden sich gegen 15.30 Uhr zu einer bei der Stadt Würzburg angezeigten Versammlung an den Mainwiesen ein. Der geplante Demonstrationszug setzte sich schließlich gegen 16.00 Uhr in Bewegung und führte durch die Innenstadt. Infolge des Aufzugs mit rund 170 Teilnehmern kam es vereinzelt zu Verkehrssperrungen und damit einhergehenden Behinderungen. Der Demonstrationszug wurde zweimal von Gegendemonstranten kurzzeitig blockiert, sodass es zu weiteren Behinderungen, insbesondere des Straßenbahnverkehrs gekommen ist. Auf Ansprache der Polizei lösten sich die Blockaden jeweils nach wenigen Minuten auf. Die Versammlung erreichte gegen 18.30 Uhr ihr Ende am Startpunkt.



Anzeige wegen Sachbeschädigung nach Versammlungsende

Kurz nach Ende des Demonstrationszugs meldete ein Versammlungsteilnehmer eine Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter an seinem mitgeführten Plakat. Der Mann hatte sich offensichtlich bereits auf dem Weg von der Versammlung nach Hause befunden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.



Gegenversammlung am Unteren Markt

Ab 15.00 Uhr fand am Unteren Markt eine Gegendemonstration zu dem Versammlungszug statt und wurde stationär abgehalten. Die Teilnehmerzahl lag hier in der Spitze bei rund 20 Personen. Die Teilnehmer hielten sich an die Beschränkungen des vorgegebenen Versammlungsbescheids, so dass die Einsatzkräfte der Polizei keinerlei Maßnahmen ergreifen mussten. Gegen 17.40 Uhr war die Versammlung ohne Störungen beendet.