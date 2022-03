FRECHENRIEDEN. In der Nacht vom 28.02.22 auf den 01.03.22 griff der Brand einer Mülltonne auf ein Wohnhaus über.

Der Bewohner des Hauses hatte nach ersten Erkenntnissen noch heiße Asche in die Tonne eingefüllt, sodass sich diese entzündete. Sie stand so nah an der Hauswand des Einfamilienhauses, dass es zum Übergreifen der Flammen auf dasselbe kam. Dank der angebrachten Rauchmelder im Haus wurde der Bewohner geweckt und entdeckte das Feuer rechtzeitig. Er konnte die Brandausbreitung mit Eimer und Wasser eindämmen. Bei Eintreffen der Feuerwehren stand lediglich noch ein Balken des Dachüberstandes in Brand. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. An den Mülltonnen, der Hausfassade und dem Dachüberstand entstand ein Sachschaden von circa 3000,- Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Ottobeuren, Sontheim, Attenhausen und Frechenrieden mit etwa 90 Einsatzkräften.

(PI Mindelheim)

