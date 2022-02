REGENSBURG. Vor wenigen Tagen erhielt Polizeidirektor Klaus Müller (59) aus den Händen von Polizeivizepräsident Thomas Schöniger seine Beförderungsurkunde zum Leitenden Polizeidirektor. Ab dem 1. März 2022 trägt der Spitzenbeamte damit vier goldene Sterne auf seinen Schultern.

Mit Wirkung zum 1. März 2022 trägt Klaus Müller, der Leiter des Sachgebiets E2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben, verkehrspolizeiliche Aufgaben“ nun als äußeres Merkmal vier goldene Sterne auf seinen Schultern. Mit der Übernahme der Leitung des Sachgebiets im Dezember 2021 schaffte Müller die Voraussetzungen für diesen weiteren Schritt auf der Karriereleiter.

Wie bereits im November 2021 berichtet, ist Polizeidirektor Klaus Müller im Dezember zum neuen Leiter des Sachgebiets E2 beim PP Oberpfalz bestellt worden. Damit ist er einerseits für sämtliche Ordnungs- und Schutzaufgaben, dazu gehören beispielsweise Veranstaltungen und Versammlungen, und andererseits für alle verkehrspolizeilichen Aufgaben der Oberpfälzer Polizei verantwortlich.

Im Beisein des Vertreters des Personalrates Franz Eichenseher erhielt Müller die Ernennungsurkunde aus den Händen von Polizeivizepräsident Thomas Schöniger. Im persönlichen Gespräch brachte Schöniger gegenüber dem Beförderten seine Anerkennung und Glückwünsche zum Ausdruck. Für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben, die das Amt eines Sachgebietsleiters mit sich bringt, wünschte er dem leitenden Beamten weiterhin viel Erfolg.

Detaillierte Vita Polizeidirektor Klaus Müller (59)

Klaus Müller begann seinen Dienst bei der Polizei im Oktober 1979 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth. Im März 1980 begann er seine dreijährige Ausbildung im mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt, München und Dachau. Von 1983 bis 2001 hatte Müller mehrere Funktionen bei der Bereitschaftspolizei in München und Sulzbach-Rosenberg inne: er war dort als Gruppen- und Zugführer sowie Fachlehrer in Ausbildungsseminaren eingesetzt. Mit dem Studium an der Beamtenfachhochschule Fachbereich Polizei (1992-94) absolvierte Müller zunächst den Aufstieg in den gehobenen Dienst und mit dem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster 2001-2003 (jetzt Deutsche Hochschule der Polizei) in den höheren Dienst. Während seiner Dienstzeit bei der „BePo“ hat Klaus Müller auch verschiedene zusätzliche Qualifikationen, wie Polizeitaucher und Bootsführer erworben.

Müllers erste Station im höheren Dienst, noch als Kriminalrat, war von 2003 bis 2005 das Polizeipräsidium Oberfranken (Bayreuth). Im Jahr 2005 erfolgte dann die Versetzung zur Polizeidirektion Weiden i.d.Opf. als Leiter des Sachgebietes Einsatz und zugleich stellvertretender Direktionsleiter. Ab 1. Juni 2009 war Müller im damals neu geschaffenen Polizeipräsidium Oberpfalz und später bei der PI Regensburg Süd eingesetzt, ehe er am 1. Oktober 2012 die Leitung der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernahm.