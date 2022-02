REGENSBURG. Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt zu Büroräumen, er flüchtete jedoch ohne Beute.

Ein bislang Unbekannter hat sich am Sonntag, den 27. Februar 2022, gegen 3.30 Uhr auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zu Büroräumen in der Malergasse verschafft. Durch sein Eindringen löste der Einbrecher jedoch einen akustischen Alarm aus, der ihn sofort wieder in die Flucht geschlagen hat. Es entstand kein Beuteschaden.

Wer Hinweise zur Tat machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Tel.: 0941/ 506-2888 Kontakt aufzunehmen.