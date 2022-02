COBURG. Erneut trieben bislang Unbekannte ihr Unwesen in der Coburger Innenstadt. An diversen Stromverteilerkästen, Telefonsäulen sowie Parkscheinautomaten hinterließen sie ihre Schmierereien mit linksmotivierten Äußerungen und Zeichen. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu derartigen Sachbeschädigungen, bei denen die Unbekannten ihre Schmierschriften an mehreren öffentlichen Einrichtungen und Gegenständen anbrachten. Mit magentafarbenen Schriftzügen verunstalteten sie auch diesmal zwischen der Viktoriastraße und der Straße „Unterer Bürglaß“ das Stadtbild und beschmierten insbesondere Stromverteilerkästen und Parkscheinautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Schmierfinken dort offenbar bereits in der Woche vom 11. Februar bis 18. Februar 2022 aktiv. Als räumlicher Schwerpunkt ist hier die Innenstadt zu nennen, unter anderem die Judengasse, der Steinweg sowie die Webergasse. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeugen derartiger Vorfälle, ihre Wahrnehmungen und Hinweise den Beamten mitzuteilen. Die Kripo ist unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 erreichbar.