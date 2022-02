NÜRNBERG. (280) In der Zeit von Freitag auf Samstag (25./26.02.2022) haben Unbekannte mehrere Baugeräte von einer Baustelle im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf gestohlen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Fr) und 06:30 Uhr (Sa) in der Ostendstraße gewaltsam Zutritt zu einem Gerätecontainer und zwei Aufenthaltsräumen in der Baustelle. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Bislang ist bekannt, dass die Unbekannten Baugeräte im Wert von mindestens 25.000 Euro entwendeten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, Hinweise zur verdächtigen Personen oder Fahrzeugen über die Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher