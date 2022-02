NEU-ULM / GERLENHOFEN. Am Sonntagabend gegen 17 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall an dem unbeschrankten Bahnübergang in der Stankt-Wolfgang-Straße in Gerlenhofen. Der tödlich Verunglückte ist bislang unbekannt.

Ein männlicher Radfahrer befuhr zunächst die Sankt-Wolfgang-Straße in östliche Richtung. An dem Bahnübergang wollte er die Bahnline Ulm-Kempten queren. Dabei übersah er offenbar trotz blinkendem Rotlicht am Andreaskreuz den herannahenden Zug. Wenngleich der Triebwagenführer eine sofortige Notbremsung einleitete, konnte er der heranfahrende Regionalzug einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde von dem Zug frontal erfasst und tödlich verletzt.

Die Identität des Mannes konnte bislang nicht geklärt werden. Er war mit einem Rennrad mit Pedelecausstattung der Marke Focus unterwegs und trug schwarze Radkleidung. Der Radfahrer war mittleren Alters. Er führte keinerlei Ausweisdokumente und kein Mobiltelefon mit sich. Deshalb wird davon ausgegangen, dass der Radfahrer aus der näheren Umgebung stammt. Bislang ging bei der Polizei Neu-Ulm jedoch keine Vermisstenmeldung ein. Personen, die hierzu eventuell Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden.

(PI Neu-Ulm)

