WEILBACH, LKR. MILTENBERG. Unbekannte sind im Laufe der letzten Woche in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Dem Sachstand nach sind die Täter zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, über ein rückwärtiges Fenster in das Mehrfamilienhaus im Neuwiesenweg eingestiegen. Sie begaben sich nacheinander in zwei der drei Wohnungen des Hauses und durchsuchten sämtliche Räume. Im Anschluss konnten sie mit ihrer Tatbeute unerkannt entkommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.



Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Neuwiesenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden.