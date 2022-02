0413 – Unfall nach Fahrstreifenwechsel: Bus als Verursacher gesucht

BAB A8 / Höhe AS Zusmarshausen / Fahrtrichtung München – Am vergangenen Freitag (25.02.2022) gegen 19.20 Uhr fuhr ein Bus zunächst auf der rechten Spur und wechselte dann auf die mittlere Spur um einen Lkw zu überholen. Hierbei übersah er allerdings einen blauen Opel Astra mit holländischer Zulassung und scherte so knapp vor dem Pkw aus, dass deren Fahrerin auf die ganz linke Spur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu vermeiden. Dabei touchierte sie jedoch einen dort fahrenden schwarzen Mercedes, der aufgrund des Aufpralls an die linke Betongleitwand geriet und diese streifte. Der Bus fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 7.500 Euro zu kümmern. Eine genauere Beschreibung des Busses konnten die Geschädigten nicht geben.

Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910.

0414 - Trunkenheitsfahrten

Donauwörth - In der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.02.2022), gegen 01:40 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine 50-jährige Frau aus Neresheim mit ihrem Pkw von Donauwörth in Richtung Zirgesheim fuhr und hierbei plötzlich den vorderen rechten Reifen verlor. Die Frau beeindruckte dies anscheinend nicht, da sie ohne den Reifen in Richtung Zirgesheim weiter fuhr. Durch eine hinzugezogene Polizeistreife konnte die Frau schließlich in Zirgesheim angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde sofort Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb die Autofahrerin durch die Streife zur Polizeiinspektion verbracht wurde. Auf der Dienststelle wurde schließlich eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Lauingen - In den Morgenstunden des 26.02.2022 wurde eine 21-jährige Lauingerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Diese ergab, dass die Fahrerin alkoholisiert mit ihrem Pkw unterwegs war. Der Führerschein der jungen Frau wurde sichergestellt, da sie einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille aufwies. Deshalb war eine Blutentnahme im Krankenhaus notwendig.

Lauingen- Ein 50-Jähriger war am Nachmittag des 25.02.2022 mit seinem LKW mit Anhänger in Lauingen unterwegs, hierbei wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des LKW erheblich alkoholisiert war, er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt

Neusäß – Am gestrigen Samstag (26.02.2022) gegen 18.15 Uhr, verlor eine Frau beim Abbiegen die Kontrolle und setzte mit ihrem Wagen auf dem gegenüberliegenden Gehweg auf. Der Grund für den Kontrollverlust war schnell gefunden: Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Trunkenheit folgt.



0415 - Brennende Scheune



Altenmünster - Am Freitagnachmittag, den 25.02.2022, stand in Altenmünster ein Stadel lichterloh in Flammen. Das Feuer brach etwa gegen 15.45 Uhr aus. Die Feuerwehr war mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort (Altenmünster, Zusmarshausen, Eppishofen, Hennhofen). Die Scheune und ein Fahrzeug brannten komplett aus. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Der 81-jährige Eigentümer der Scheune erlitt Brandverletzungen ersten Grades am Bein, die im Krankenhaus Wertingen behandelt wurden. Von der Kripo Augsburg wird derzeit abgeklärt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

0416 – Auffällig junger Traktorfahrer

Stadtbergen – Gestern Mittag (26.02.2022) teilte eine besorgte Passantin bei der Polizei mit, dass offenbar ein Kind mit einem Traktor Feldarbeit verrichtet. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, „flüchtete“ der neunjährige Fahrer mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt über die Felder zurück zum elterlichen Hof, wo er dann gerade einparkend angetroffen werden konnte. Die Weiterfahrt wurde dem Buben untersagt und ein ernsthaftes Gespräch mit ihm und seinem Vater geführt, gegen den nun wegen der im Raum stehenden rechtlichen Verstöße ermittelt wird.



(Hinweis: Aus besonderen persönlichen Schutzgründen im Hinblick auf Alter des jungen Traktorfahrers können keine weitergehenden Angaben zu dem Vorgang gemacht werden – betrifft insbesondere auch mögliche Medienanfragen nach Kontaktvermittlung!)

0417 – Auto angefahren und geflüchtet



Stadtbergen - Am vergangenen Freitag (25.02.2022) zwischen 07.30 und 12.30 Uhr wurde ein in der Hagenmähderstraße (Höhe Hausnummer 19) ordnungsgemäß geparkter grauer Fiat 500 an der Fahrertüre angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

0418 – Dieseldiebstahl: Zeugen gesucht



BAB A8 / Höhe Zusmarshausen / PP Streitheimer Forst / Richtung München - Heute Nacht (27.02.2022) zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr wurde an einem geparkten Sattelzug (Lkw mit Kühlauflieger) während der Fahrer schlief, insgesamt rund 200 Liter Diesel abgezapft. Der Fahrer wurde zum Glück rechtzeitig wach, als er bemerkte, dass das Kühlaggregat nicht mehr lief. Aufgrund der kurzen Zeitspanne war die Temperatur nur leicht gestiegen und die Kühlkette noch nicht unterbrochen, so dass die rund 17 Tonnen Tiefkühlware noch keinen Schaden genommen haben dürften. Um die Kühlung weiterhin aufrecht zu erhalten, wurde dem Fahrer gestattet, seine Ruhezeit zu unterbrechen und an der nächsten Tankstelle zu tanken.

Anhand der Spurenlage dürfte der Dieseldiebstahl im Wert von rund 350 Euro von einem anderen Lkw-Fahrer (vermutl. danebenstehender unbekannter Sattelzug) begangen worden sein.

Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910.