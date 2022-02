FLUGHAFEN MÜNCHEN Wie berichtet versuchten am gestrigen Freitag (25.02.2022) mehrere Personen den Flugbetrieb am Flughafen München zu stören. Dies konnte durch die Polizei unterbunden werden. Gegen einen 37-Jährigen wurde durch die Polizei Gewahrsam angeordnet, nachdem dieser den Zaun des Flughafens beschädigt und in den Sicherheitsbereich eingedrungen war. Der Gewahrsam wurde gestern Abend richterlich bestätigt und die Person in eine JVA gebracht.