AMBERG. Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu einer Baufirma und erbeuten hohen Bargeldbetrag.

In der Nacht von Mittwoch, den 23. Februar 2022 auf Donnerstag, den 24. Februar 2022 haben sich bislang Unbekannte unter Anwendung von Gewalt Zugang zu einer Baufirma in der Max-Planck-Straße verschafft. In der betroffenen Firma wurden mehrere Büroräume durchsucht und Bargeld aus Wertbehältern entnommen. Zuvor sind die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in einen Schuppen in der Nachbarschaft eingedrungen und haben daraus Werkzeug entwendet, welches zum Einbruch verwendet wurde. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden, der sich ebenfalls im fünfstelligen Bereich bewegt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat vor Ort die Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zur Tat machen kann oder was Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Tel.: 09621/ 890-0 Kontakt aufzunehmen.