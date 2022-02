NEUTRAUBLING, LKRS. REGENSBURG. Zwei Männer gaben ungebrauchte Getränkedosen an einem Leergutautomaten ab. Sie wurden jedoch beobachtet und festgehalten.

Am Mittwoch, den 23.Februar 2022, gegen 10.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Neutraubling eine verdächtige Wahrnehmung bei einem Supermarkt in der Pommernstraße. Er konnte beobachten, wie zwei Männer an einem Leergutautomaten eine große Menge an neuwertigen Pfanddosen abgaben. Die hinzugerufene Streife überprüfte daraufhin die beiden Männer. Es wurde festgestellt, dass diese neue Pfanddosenrohlinge in den Leergutautomaten einführten und in ihrem Fahrzeug noch eine große Menge an neuen Dosen mitführten. Die Dosen sowie bereits erworbene Pfandscheine wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen, ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger und ein 41-Jähriger mit tschechischer Staatsbürgerschaft wurden daraufhin wegen des Verdachts des Computerbetrugs vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Regensburg wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Der Wert des bereits am Automaten abgegebenen Pfands liegt im dreistelligen Bereich. Die Herkunft der Dosenrohlinge ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.