Inhalt:

276. Diebstahl aus Lagerraum; drei Personen festgenommen – Neuhausen

277. Dachstuhlbrand an der Galopprennbahn – Riem

278. Festnahme nach Sachbeschädigung und Bedrohung – Bogenhausen

279. Brand von Pkw – Harlaching

280. Diebstahl aus Pkw, fünf Personen festgenommen – Isarvorstadt

276. Diebstahl aus Lagerraum; drei Personen festgenommen – Neuhausen

Am Dienstag, 22.02.2022, gegen 20:40 Uhr, verständigten Anwohner eines Anwesens im Bereich der Friedenheimer Brücke die Einsatzzentrale der Münchner Polizei, als sie beobachtet hatten, wie mehrere Personen in einem dortigen Lagebereich Pakete entwendeten.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolgreich. Im Nahbereich konnten ein 19-Jähriger, ein 16-Jähriger sowie ein 17-Jähriger, alle mit Wohnsitz in München, festgenommen werden. Mögliche weitere Täter sind bislang noch flüchtig.

Im Anschluss wurden die drei Tatverdächtigen zu einer Polizeiinspektion gebracht. Sie wurden unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden sie von der Dienststelle aus entlassen, bzw. in die Obhut der Eltern übergeben.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch das Kommissariat 23 (Jugendtypische Gewalttaten) des Polizeipräsidiums München.

277. Dachstuhlbrand an der Galopprennbahn – Riem

Am Freitag, 25.02.2022, gegen 01:00 Uhr, bemerkte eine Autofahrerin im Vorbeifahren eine Rauchentwicklung an der Galopprennbahn München Riem und verständigte anschließend die Berufsfeuerwehr München.

Vor Ort konnten die eingesetzte Feuerwehr und die Streifen der Polizei München das bereits komplett in Flammen stehende Wirtshausgebäude an der Galopprennbahn feststellen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten wegen schwieriger Umstände bis in die Morgenstunden hinein. Die oberen beiden Stockwerke des Gastronomie- und Tribünengebäudes brannten komplett aus. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf über eine Millionen Euro.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Gebäude.

Zur Aufklärung der Brandursache ermittelt das Fachkommissariat 13 (Brand) des Polizeipräsidiums München.

278. Festnahme nach Sachbeschädigung und Bedrohung – Bogenhausen

Am Donnerstag, 24.02.2022, gegen 14:00 Uhr, bemerkten Polizeibeamte, wie ein 34-jähriger Rumäne, ohne festen Wohnsitz, zunächst einen stummen Zeitungsständer und im Anschluss den Außenspiegel eines geparkten Pkws beschädigte.

Einsatzkräfte sprachen daraufhin den 34-Jährigen an. Dieser zog unmittelbar ein Messer aus der Tasche und richtete es gegen die Beamten. Im Anschluss flüchtete er. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 34-Jährigen kurze Zeit später. Abermals richtete er das Messer in Richtung der Beamten und bedrohte diese. Er konnte schließlich nur durch den Einsatz eines DEIG (Distanz Elektrisches Impuls Gerät) von weiteren Tathandlungen abgehalten werden. Im Anschluss wurde er festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 34-Jährige in einem Krankenhaus untergebracht.

Er wurde wegen Bedrohung und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch das Kommissariat 26 (Bedrohung) des Polizeipräsidiums München.

279. Brand von Pkw – Harlaching

In der Nacht von Donnerstag, 24.02.2022, auf Freitag, 25.02.2022, gegen 00:30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner im Bereich der Naupliastraße einen lauten Knall und Feuer aus einer Garage, sie verständigten daraufhin die Rettungsleitstelle.

Vor Ort konnten die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei den Vollbrand eines Pkws in der dortigen Garage feststellen. Das Feuer hatte sich bereits in einem Großteil der Garage ausgebreitet und konnte schnell gelöscht werden.

Zudem wurde ein am Brandort geparkter Pkw ebenso leicht beschädigt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 13 (Brand) des Polizeipräsidiums München geführt.

280. Diebstahl aus Pkw; fünf Personen festgenommen – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 24.02.2022, im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin eine sechsköpfige Personengruppe. Diese versuchten entlang der Straße an sämtlichen geparkten Pkws die Türen zu öffnen.

Die Anwohnerin verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Die knapp zehn eingesetzten Streifen konnten die Personengruppe noch an Ort und Stelle antreffen. Laut derzeitigem Erkenntnisstand waren fünf der sechs Personen an den Tathandlungen beteiligt, darunter vier italienische Staatsbürger (Alter 17, 2 x 19 und 22 Jahre), ohne festen Wohnsitz in Deutschland, sowie ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen wurden zwei Navigationsgeräte aufgefunden, deren Herkunft bis dato nicht geklärt werden konnte.

Bei Überprüfung der geparkten Fahrzeuge wurden unter anderem drei unversperrte Pkws festgestellt. Während der Ermittlungen konnte eines der Navigationsgeräte einem dieser Pkws zugeordnet werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erfolgter Sicherheitsleistung wurden die Tatverdächtigen entlassen.

Das Kriminalkommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.