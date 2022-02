NÜRNBERG. (268) Vergangene Nacht (25.02.2022) kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen offensichtlich alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der 25-Jährige leistete Widerstand und verletzte vier Polizeibeamte.

Einer Streifenbesatzung fiel gegen 03:20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf, der in der Fürther Straße in Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten entschlossen sich daher, den Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren. Hierbei zeigte sich der junge Mann von Beginn an äußerst aggressiv und unkooperativ, da er weder seine Ausweisdokumente aushändigte noch seine Personalien angab.

Während der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten zudem, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Der 25-Jährige verweigerte jedoch auch einen Atemalkoholtest.

Da der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr vorlag, sollte der Fahrer zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden, wogegen er sich massiv wehrte. Mit Unterstützung einer weiteren Streife gelang es, den renitenten Verkehrsteilnehmer zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. In der Dienststelle beleidigte er die Polizeibeamten, schlug um sich und verletzte einen Beamten mittels eines Kopfstoßes.

Eine durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Blutentnahme konnte ebenfalls nur durch Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgeführt werden.

Alle vier Polizisten erlitten durch die Gegenwehr des Tatverdächtigen leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Schwellungen, waren aber weiterhin dienstfähig.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 25-Jährigen ein.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl