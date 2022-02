HOHENAU (LKRS. FREYUNG-GRAFENAU). Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt in einem Sexualdelikt, welches sich am 20.02.2022 im Gemeindebereich Hohenau zugetragen hat und bittet um Zeugenhinweise.

In diesem Zusammenhang kam es bereits am Samstag, den 19.02.2022, im Bereich des Parkplatzes Sagwasser, in der Nähe der Nationalparkstraße, an der Gemeindegrenze zwischen Neuschönau und Hohenau, zu sexuellen Handlungen, bei dem ein Mann und eine Frau beteiligt waren.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ist nun auf der Suche nach einem Ehepaar, das am 19.02.2022 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr im Bereich des Parkplatzes „Sagwasser“ spazieren ging und durch Hupgeräusche auf ein weißes Fahrzeug aufmerksam wurde. Diese gesuchten Zeugen werden mit circa 45 bis 50 Jahren beschrieben und gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 25.02.2022, 11:50 Uhr