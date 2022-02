Mit Pressemeldung vom 22.02.2022 berichteten wir über den Fall der damals 15-jährigen Simone Langer, die Ende Juli 1983 einem Verbrechen zum Opfer fiel...

Aufgrund der Ausstrahlung des Falles von Simone Langer aus dem Jahr 1983 in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst am gestrigen Mittwoch 23.02.2022, hofften die Ermittler des Kommissariats 1 der KPI Dillingen auf entsprechende Hinweise. Unmittelbar nach Ausstrahlung des Beitrags meldeten sich bis nach Mitternacht bereits 27 Zeugen, die Hinweise zu den in der Sendung von Kriminalhauptkommissar Wex gestellten Fragen gaben. Insgesamt gingen im Aufnahmestudio 77 Anrufe zu dem Fallkomplex ein. Auch am heutigen Vormittag (24.02.2022) meldeten sich telefonisch noch weitere Hinweisgeber bei der KPI Dillingen. Die hierfür eingerichtete Hinweis-Rufnummer 09071/56-442 bleibt daher bis einschließlich Freitag (25.02.2022) für sachdienliche Hinweise geschalten.